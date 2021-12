Distribution de nouveaux lots de projets d’autonomisation économique des femmes en milieu rural à Tozeur et Bizerte

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a récemment distribué de nouveaux lots de projets d’autonomisation économique des femmes en milieu rural à Tozeur et Bizerte, dans le cadre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural.

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a indiqué dans un communiqué qu’un lot d’équipements, de machines et de matières premières a été également distribué au profit de 40 femmes rurales de la région de Midas de la délégation de Tameghza dans le gouvernorat de Tozeur, moyennant un budget de 50 mille dinars. Il s’agit de machines à coudre et à broder et de machines à coudre le cuir en plus des matières premières de tissus, fils, outils de broderie et décorations.

Le ministère a ajouté que, dans le même cadre, un programme a été mis en œuvre pour créer des projets. Il consiste à distribuer 105 chèvres et 4500 kg d’aliments au profit de 15 bénéficiaires de la délégation de Sajnan qui souffrent de précarité économique et sociale et qui ont reçu une formation technique dans le domaine de l’élevage caprin à travers l’Office de l’élevage et de l’aménagement des pâturages de Bizerte

Il est à noter que la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, qui continue d’être mise en œuvre dans toute la République, vise à réduire le taux de chômage des femmes et des filles en milieu rural, à développer leurs capacités et leurs compétences et à faciliter leur passage du secteur informel au secteur formel ainsi que leur accès aux marchés.