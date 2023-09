Zahi donne le coup d’envoie des aides scolaires aux enfants des nécessiteux

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi, a donné lundi dans la délégation de Mhamdia (gouvernorat de Ben Arous), le coup d’envoi pour la distribution des aides scolaires, mobilisées par l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) au profit des élèves issus de familles nécessiteuses et à revenu limité.

Selon un communiqué du ministère rendu public, Zahi a donné ses directives pour l’envoi de 3 camions chargés de fournitures scolaires vers 3 délégations à savoir, Al Ala, (gouvernorat de Kairouan), Hassi Ferid (gouvernorat de Kasserine) et Fernana (gouvernorat de Jendouba).

Zahi a également assuré la distribution des aides au profit des enfants issus de familles nécessiteuses et à revenu limité dans la délégation de Fouchana. Il a aussi inauguré, en marge de sa visite dans cette localité, la ville de l’enfance « la perle de Mhamdia » et a pris connaissance des activités destinées aux enfants en âge préscolaire ainsi que les activités sportives et culturelles lancées dans cet espace. L’UTSS avait annoncé la mobilisation d’une enveloppe, de 4.5 millions de dinars qui sera consacrée aux fournitures scolaires au profit des enfants issus de familles nécessiteuses à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Il s’agit également d’une enveloppe de 1.4 million de dinars pour l’aménagement et la création des jardins d’enfants dans les quartiers populaires

