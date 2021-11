Distribution du 1er lot de vaccin antigrippal

Le premier lot de vaccin contre la grippe saisonnière sera distribué, à partir de demain 25 novembre2021, aux pharmaciens grossistes-répartiteurs qui les fourniront, à leur tour, aux officines privées, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué ce mercredi.

- Publicité-

Pour ce qui est du deuxième lot de vaccin, sa distribution aura lieu à partir de début décembre prochain.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que le vaccin contre la grippe saisonnière peut être administré conjointement avec le vaccin contre le virus Coronavirus. Il a également appelé à donner la priorité au vaccin contre la grippe saisonnière aux groupes les plus vulnérables et les plus nécessiteux.