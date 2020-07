Dites-nous qui est le menteur ? Le chef de l’Etat ou le Parquet ?

Hi Tech Netflix prévoit moins de Netflix Inc a dit, jeudi, anticiper un recrutement moindre qu’attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre faisant chuter le cours de son titre dans les transactions d’après-Bourse. Selon les données […] La Chine envisage de pren La Chine envisage de prendre des mesures de rétorsion à l’égard des équipementiers Nokia et Ericsson si l’Union européenne suit les États-Unis et la Grande-Bretagne dans leur décision de bannir […] Inedit ! Les Diamants Fre Accéder enfin aux Diamants de Garena Free Fire,le jeu le plus téléchargé en Tunisie,en avant-première avec votre solde Ooredoo Enfin une nouvelle expérience de jeu s’ouvre pour les quelques 2 […]

Finances Baisse de 26,72% du CA To Le Chiffre d’affaire total de la Société tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) a baissé de 26,72% au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de […] Le marché Boursier clôt Le marché boursier a clôturé la séance de jeudi, 23 juillet 2020, en bonne mine. Le Tunindex a progressé de 0,18% à hauteur de 6 565,24 points dans un volume […] Les revenus de City Cars En dépit de l’arrêt de ses activités durant tout le mois d’avril 2020, dû au confinement total décrété par les autorités, la société City Cars a pu augmenter ses revenus […]