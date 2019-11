Divers produits tunisiens exposés à la foire internationale des importations de Chine

-La vice-présidente du Conseil d’affaires tuniso-chinois (CATC) Dhouha Mizouni Chtourou a estimé que la participation tunisienne à la deuxième édition de la foire internationale des importations de Chine, organisée dans la ville de Shangai du 5 au 10 novembre 2019, a été marquée par le nombre des entreprises présentes à cet évènement et la diversité des produits exposés et destineés à l’exportation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable s’est déclarée satisfaite de l’intérêt manifesté par plusieurs professionnels pour les produits tunisiens, ajoutant que le stand national qui s’étend sur 190m2 a permis de faire connaître les principaux sites touritistiques de la Tunisie, en plus de l’installation de 9 entreprises tunisiennes encadrées par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et venues exposer leurs productions (huile d’olive, dattes, conserves, huiles essentielles, produits halieutiques), contrairement à l’année dernière, lors de laquelle n’avaient pris part à cette manifestion que deux sociétés tunisiennes spécialisées dans l’huile d’olive.

Ont également pris part à la foire en plus des professionnels parmi les représentants du CATC et des sociétés exportatrices, une délégation officielle présidée par le ministre du Commerce, le directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX) accompagné d’une délégation dudit Centre ainsi qu’un représentant du centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtech).

Et la responsable de poursuivre que les rencontres directes avec les sociétés chinoises importatrices organisées par la banque de Chine (B to B) ont révélé un grand engouement pour les produits tunisiens exposés.

Elle a souligné, à ce propos que “les autorités tunisienens sont appelées à intensifer les efforts pour régler la question avec la partie chinoise concernant la douane afin d’autoriser l’introduction de nouveaux produits tunisiens sur le marché chinois”, indiquant que le CATC oeuvre à cela avec les minstères des Affaires Etrangères, du Commerce et de l’Agiculture. Elle a, en outre, exhorté le ministère du Commerce à adopter le cahier de charges relatif aux produits pour lesquels le CATC demande l’autorisation d’exportation.

Ces produits, a-t-elle précisé, sont les fruits, à l’instar des agrumes, des dattes, de la grenade et des oranges ainsi que d’autres produits d’origine animale et une liste de produits halieutiques. Ce dossier nécessite, selon elle, plus d’appui de la part des ministères du Commerce et de l’Agriculture afin d’activer la réponse aux interrogations du département chinois d’interdiction sanitaire et végétale concernant les produits à exporter vers la Chine.

Elle recommande à l’Etat d’intensifier les campagnes de promotion des productions nationales, indiquant que le marché chinois est un marché à conquérir vu sa taille, avançant que des efforts supplémentaires et des moyens financiers doivent être mobilisés pour ce faire tant par les autorités que les entreprises tunisiennes. Chtourou a également assuré, dans ce contexte, que le pouvoir d’achat du peuple chinois s’est amélioré et le marché chinois est ouvert aux différents produits du monde.

Plus de 180 pays, régions et organisations internationales ont participé à la foire internationale des importations de Chine ainsi que 3893 sociétés dont plus de 250 sociétés sociétés inscrites sur la liste des meilleures 500 sociétés dans le monde des Etats membres du G20, des brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et de l’Organisation de la coopération de Shangai, en plus de 40 pays des pays les moins développés. La superficie totale d’exposition de la foire est de 300 mille m2.