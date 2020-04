Division du manuel scolaire en trois parties à partir de l’année scolaire 2021-2022

La fédération générale de l’enseignement de base a annoncé, lundi, qu’il a été décidé, à l’issue d’une séance de travail tenue au ministère de l’Education, de diviser le manuel scolaire en trois parties et de le concevoir sur la base du triplet d’apprentissage. Cette nouvelle approche qui sera adoptée à partie de l’année scolaire 2021-2022, vise à alléger le cartable scolaire et à répartir la charge financière totale de l’acquisition des manuels scolaires, sur trois trimestres, a indiqué la fédération générale de l’enseignement de base sur sa page Facebook officielle. Ce processus sera mené par des comités techniques composés d’enseignants et de cadres pédagogiques, dont les membres seront désignés par les deux fédérations concernées (du primaire et du secondaire). La fédération de l’enseignement de base, a précisé à cet effet que cette mesure ” est purement technique, et n’inclura pas en conséquence une révision du contenu, qui serait liée à la réforme de l’éducation qui relève des prérogatives d’autres comités.

Cette mesure n’entrainera pas une augmentation du prix du nouveau manuel, lit-on de même source.