10 centres de formation opérationnels à l’ouverture de l’année 2023-2024

Dix centres de formation professionnelle et 7 foyers relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), seront opérationnels à l’ouverture de la nouvelle année de formation, a annoncé le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Au terme d’une séance de travail tenue jeudi, portant sur les préparatifs pour la nouvelle année de formation professionnelle 2023-2024, en présence du chef de cabinet du ministère Abdelkader Jammali, le département a précisé que la nouvelle année compte deux sessions (septembre et février). La même source a ajouté que plus de 64 mille postes de formation sont disponibles en plus de la présentation de près de 10 mille contrats de stage qui seront assurés par les centres relevant de l’ATFP.

- Publicité-