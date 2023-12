Dix soldats israéliens , dont deux officiers supérieurs, tués dans des combats et une embuscade à Gaza

Dix soldats de l’armée israélienne, dont deux hauts gradés et plusieurs officiers, ont été tués lors de violents combats à Gaza, a annoncé l’armée mercredi, portant à 115 le nombre de morts dans l’offensive terrestre.

Neuf des soldats ont été tués lors d’une bataille au cœur de Shejaiya, l’un des affrontements les plus meurtriers depuis que les troupes ont pénétré dans la bande de Gaza.

Le Times of Israel a appris que selon une enquête initiale, mardi soir, des soldats d’infanterie de la brigade Golani, travaillant avec des forces blindées et du génie, menaient des opérations de recherche dans la kasbah, ou le cœur de Shejaiya, longtemps considéré comme l’un des bastions du Hamas les plus lourdement fortifiés dans le nord de la bande de Gaza.

La première force de quatre soldats a pénétré dans un groupe de trois bâtiments – que l’on croyait abandonnés – entourant une cour, pour effectuer des recherches et a trouvé l’entrée d’un tunnel. Alors que les troupes pénétraient dans l’un des bâtiments, des combattants de Hamas leur ont tendu une embuscade, lançant des grenades, faisant détoner un engin explosif et ouvrant le feu sur eux.

Les quatre soldats ont été touchés par l’explosif à l’intérieur du bâtiment, tandis que les tirs se poursuivaient à l’extérieur de la structure.

À ce stade, un deuxième groupe de soldats à l’extérieur a tenté de les atteindre, mais le contact avec l’officier de l’unité a été perdu. Les commandants locaux ont alors lancé des procédures d’urgence, craignant que les soldats n’aient été capturés.

Pendant les tentatives de sauvetage, les forces ont essuyé des tirs continus de la part des résistants à l’intérieur des bâtiments, qui ont également lancé des grenades et déclenché plusieurs autres explosions de grande ampleur.

Les forces de secours ont atteint le groupe initial de quatre soldats, mais ont découvert qu’ils avaient tous été tués. Au cours de cette bataille, deux soldats de l’unité d’élite 669 de l’armée de l’air ont été tués alors qu’ils tentaient de pénétrer dans le complexe.

L’armée israélienne a concédé qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’envoyer des troupes au sol et des forces d’ingénierie dans le dédale de ruelles et de tunnels afin de « détruire complètement l’infrastructure de Hamas » et que les frappes aériennes seules n’étaient pas suffisantes.