Djerba célèbre son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco

Un spectacle artistique a été donné, samedi soir, au complexe Marina, à Houmt Essouk Djerba, à l’occasion de la célébration de l’inscription de l’Ile sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

La correspondante de TAP à Médenine a appris que ce spectacle organisé par le ministère des Affaires Culturelles sera suivi par d’autres manifestations dont un spectacle à la Cité de la Culture, à Tunis.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a déclaré à Djerba, que l’inscription de Djerba, un bien en série, s’ajoute à la liste des sites déjà inscrits au patrimoine mondial. La Tunisie travaille sur d’autres dossiers de biens tunisiens en vue de les inscrire sur la liste indicative de l’Unesco, a encore dit la ministre.

Le patrimoine national, notamment djerbien, était à l’honneur en cette soirée, à travers des tableaux chorégraphiques et des chansons revisitées interprétées par une pléiade de chanteurs.

Cherif Aloui, originaire de l’Ile de Djerba, était l’invité d’honneur de ce spectacle marqué par la participation de chanteurs comme Raouf Maher, la troupe Sta Jomaa, Mahfouth Tanich, Zobeida Ben Mahmoud et la troupe d’art populaire Ghbonten qui espère rejoindre la liste du patrimoine mondial.

Dans le cadre de la célébration de Djerba, Cherif Aloui a déclaré qu’il entamera le 11 novembre prochain, une tournée européenne avec d’autres artistes tunisiens.

Cherif Aloui a estimé, selon la correpondante de TAP à Médenine, que l’inscription de Djerba au patrimoine mondial devra « couper avec les violations qui touchaient au patrimoine de l’Ile et s’accompagner par un travail de suivi et de coordination avec l’Unesco, de la part de l’Etat et de la Société Civile, en vue de préserver ce patrimoine de l’humanité ».

L’Ile de Djerba a été récemment inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco devenant ainsi le 9ème site tunisien classé. Le dossier d’inscription du bien » Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » est un bien en série qui était approuvé par la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial tenue du 10 au 25 septembre, à Riyad (Arabie Saoudite).

Cette île de la côte sud s’ajoute ainsi aux 8 sites tunisiens classés au patrimoine mondial dont 7 sites culturels et un site naturel. Les autres sites culturels classés sont la Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988) et le Site de Dougga (1997). Le Parc National d’Ichkeul, dernier grand lac d’eau douce d’une chaîne qui s’étendait autrefois le long de l’Afrique du Nord, est un site naturel inscrit depuis 1980.

