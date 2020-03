Djerba-Covid19 : Lancement d’une application pour les achats à distance

Deux étudiants de l’Institut supérieur des études technologiques, à Djerba, viennent de lancer une application Android, baptisée “Fookalik”, pour les achats à distance (“Fookalik ne sors pas dis nous ce que tu veux acheter”). Laquelle application devra enter en service, mardi 24 mars 2020, selon ses auteurs.

A travers cette initiative, les deux jeunes Akram ziadi et Khaled Bachtobji veulent contribuer à réduire les déplacements des insulaires, en cette période de confinement total, pour se prémunir contre le Covid-19. Il suffit au client d’inscrire son nom, son numéro de téléphone, son adresse et la liste de ses courses. Une équipe se charge de lui fournir sa provision, expliquent-ils.

Cinq cas de contamination au Covid-19 sont enregistrés sur l’île de Djerba dont deux contaminations horizontales (non importées).