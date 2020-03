Djerba-Covid19 : Premier cas en voie de guérison

Le premier cas de contamination au Covid-19 détecté sur l’île de Djerba, est en voie de guérison, selon les dernières analyses effectuées dont les résultats ont été négatifs.

D’autres analyses devront être menées, à titre préventif, dans les prochaines vingt-quatre heures, apprend, mercredi, l’agence TAP auprès du directeur de la santé de base à Médenine, Zaid Al Anz.

Un nouveau cas positif a été détecté, mercredi, sur l’île. Il s’agit d’un jeune de 25 ans contaminé par un proche venu de l’étranger et qui avait déjà contaminé deux membres de sa famille.

Le nombre total de cas de contamination confirmés sur l’île s’élève ainsi à 6. Ils sont tous hébergés dans un centre dédié où ils sont médicalement suivis. Actuellement, leur situation sanitaire est stable et ne nécessite pas d’hospitalisation, toujours selon le directeur régional de la santé de base.

A l’échelle du gouvernorat de Médenine, 12 cas de contamination sont déclarés au total (chiffres du ministère de la Santé), dont 6 à Djerba, 1 à Zarzis et 5 détectés à leur arrivée à Kasserine après avoir quitté Djerba.