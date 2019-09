Djerba: deux autobus entièrement carbonisés

Deux autobus articulés de la société régionale de transport à Médenine ont été, entièrement, carbonisés alors qu’ils étaient stationnés dans un parking, en centre ville de Djerba-Midoun.

Les causes du sinistre n’ont pas été encore identifiées, selon une source de la Protection civile à Djerba. Des sapeurs-pompiers de Midoun et Houmt Souk sont intervenus pour éteindre le feu et éloigner un troisième autobus qui était stationné, dans ce même parking relevant de la société.

Chokri Jaziri, responsable à la société de transport, a expliqué, à l’agence TAP, que les deux bus vieux d’au moins dix ans étaient stationnés, dans un parking en plein air, car la société est dépourvue d’entrepôts, dans la délégation de Djerba Midoun. Un autre autobus avait été brûlé en janvier dernier, sans qu’on en connaisse les causes, ajoute-t-il.