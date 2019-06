Djerba distinguée par la très sérieuse National Geographic

À l’approche de la saison estivale, National Geographic a répertorié les meilleures plages du Moyen-Orient. La plage de Djerba a été classée parmi les neuf meilleures plages de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord selon la chaine internationale.

En plus de Djerba, National Geographic a inclus dans sa liste la plage de la mer Morte en Jordanie, les plages de Kite et Saadiyat aux Émirats arabes unis, la plage de Salalah à Oman, la plage de Tyr au Liban, la plage Oludeniz en Turquie et Nissi à Chypre.

Source : https://www.nationalgeographic.com/travel/lists/seasonal/best-beaches-in-the-middle-east/