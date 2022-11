Djerba-Francophonie: Bouden propose la création d’un fonds d’investissement francophone pour l’impulsion de la numérisation

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a proposé que le Sommet de la Francophonie tenu à Djerba adopte une recommandation visant à créer un fonds d’investissement francophone pour soutenir la numérisation dans l’espace commun, dans lequel les entreprises multinationales actives dans le domaine du numérique pourront contribuer au financement.

Lors de sa présidence d’un débat de haut niveau sur « la numérisation, un outil de priorité pour la francophonie » dans le cadre du sommet de la Francophonie à Djerba, Bouden a souligné l’importance de l’adoption d’une approche globale pour faire face au défi de la réduction du fossé numérique entre les pays avancés et les pays développés, prenant en considération les questions de financement et la promotion du potentiel humain ainsi que renforcer les partenariats public-privé et l’accès à l’espace électronique et à la technologie numérique, selon un communiqué publié samedi soir par la présidence du gouvernment.

Elle a mis l’accent sur la nécessité de faciliter l’accès et la généralisation de la technologie numérique sans discrimination, afin de consacrer le principe de solidarité entre les pays francophones, ce qui contribue au développement des sociétés et renforce le rôle des jeunes comme acteur principal au sein de l’espace francophone.

Elle a passé en revue plusieurs expériences nationales dans le domaine numérique, dont à leur tête la consultation nationale électronique lancée par le président de la république Kais Saied entre les mois de janvier et mars 2022, soulignant l’importance de « sa contribution au renforcement de la participation des jeunes et de la femme particulièrement dans la mise en place des orientations politiques, socio-économiques du pays ».

Elle a, également, souligné que l’importance accordée par la Tunisie au développement des programmes de formation à distance, notamment dans le contexte de la pandémie Covid-19, et au soutien de l’emploi des jeunes tout en incitant à l’initiative privée dans les domaines de la numérisation et des nouvelles technologies.

Ce débat a été marqué par un échange des points de vue et de propositions entre les chefs de plusieurs délégations participants sur les moyens susceptibles de renforcer la coopération dans le domaine numérique dans l’espace francophone.

Il s’agit, également, de consolider le rôle de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en vue de nouer des partenariats entre les différents acteurs de cet espace commun, ce qui permettra de réduire le fossé numérique et de réaliser les aspirations des peuples francophones pour un développement équitable.

L’île de Djerba abrite le sommet de la francophonie qui se tient, les 19 et 20 novembre 2022 sur le thème « La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone» avec la participation de plus de 80 délégations et de représentants d’organisations régionales et internationales et la présence de plus de 33 chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres de l’OIF.

En marge de ce sommet, un Forum économique francophone se tiendra, aujourd’hui, avec la participation d’environ 600 hommes d’affaires et entreprises opérant dans l’espace francophone pour débattre les moyens convenables pour renforcer les relations économiques entre les pays membres de l’organisation.