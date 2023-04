Djerba: Le pèlerinage de la Ghriba aura lieu du 4 au 9 mai avec une augmentation de 40% du nombre des visiteurs 

Le pèlerinage de la Ghriba, sur l’île de Djerba, pour cette année, débutera le 4 mai, et se poursuivra jusqu’au 9 du même mois, a indiqué, le chef du comité d’organisation du pèlerinage, Perez Trabelsi.

Ce culte annuel connaitra cette année, une augmentation de 40% en termes de nombre de visiteurs par rapport à la saison dernière, soit entre 7 et 8 mille pèlerins ayant déjà réservé ou enquis des dates de la visite, dont des personnalités diplomatiques, a fait savoir Trabelsi.

Il a rappelé que le pèlerinage juif de la Ghriba revêt également un aspect touristique et contribue à drainer les visiteurs, à stimuler la dynamique économique sur l’île, d’où les préparatifs au niveau de la commune d’El Riadh à Houmet Souk et les régions adjacentes observables à travers les opérations d’embellissement et d’aménagement des lieux, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à l’Agence TAP.

