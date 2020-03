Djerba : L’Hôpital régional suspend les visites de malades

L’Hôpital régional Sadok M’kaddem, à Djerba, suspend, à partir de ce vendredi, les visites des malades, jusqu’à nouvel ordre, pour protéger ces derniers contre les risques de contamination au Covid-19.

Cette décision a été prise à l’issue de la réunion tenue, jeudi, par le staff médical en présence du directeur de l’hôpital et des différents chefs de services et surveillants.

L’hôpital a aménagé un espace extérieur pour accueillir d’éventuels cas positifs. Des formations concernant la prise en charge de ces malades sont assurées à l’intention des cadres médicaux et paramédicaux.

Aucun cas d’infection, ni de suspicion de contamination au Covid-19 n’a été enregistré, jusqu’à présent, selon le directeur régional de la santé, à Médenine, Jamel Eddine Hamdi.