Djerba : ‘’Participe et protège l’île’’, l’application pour dénoncer les spéculateurs

L’Union locale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, URICA, de Djerba-Houmt Souk vient de lancer une application baptisée ‘’Participe et protège l’île’’ et ce, pour permettre aux citoyens de dénoncer les pratiques de monopole et de spéculation.

En effet, dans une interview publiée sur la Page Djerba Scoop, le président de l’Union locale, Mohamed Fennani, a indiqué, à que cette est application conçue gratuitement et est techniquement prête à l’emploi et elle sera présentée aujourd’hui, samedi 4 avril 2020, lors d’une séance de travail avec la municipalité de Houmt-Souk.

Selon lui, l’objectif de cette application est de coordonner les efforts de soutien aux familles nécessiteuses et de localiser les familles sans revenus afin de les aider pendant cette période de confinement obligatoire, une mesure annoncée par le gouvernement il y a quelques semaines, qui a mis de nombreux citoyens à l’arrêt de travail.

A travers l’application ‘’Participe et protège l’île’’, les citoyens seront alertés par tous les dépassements. Une manière aussi pour les responsabiliser en ces temps difficiles et déclicats.