Djerba: Une application pour localiser les familles nécessiteuses et dénoncer la spéculation

Une application web baptisée ” Participe et protège l’île ” a été lancée par l’Union locale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Djerba-Houmt Souk, pour permettre aux citoyens de dénoncer les pratiques de monopole et de spéculation, d’aider à localiser les familles nécessiteuses et de rejoindre les équipes de volontaires pour ceux qui le désirent.Le président de l’Union locale, Mohamed Fennani, a indiqué, à la Page Djerba Scoop, que ” cette application conçue gratuitement, par la société Mosaïque Web, est techniquement prête à l’emploi et elle sera présentée demain, samedi, lors d’une séance de travail avec la municipalité de Houmt-Souk, pour être par la suite mise à la disposition de toutes les municipalités de l’Ile et des citoyens “.” L’objectif étant d’organiser les efforts de soutien aux familles nécessiteuses et de localiser les familles qui se sont trouvées sans sources de revenus, à cause de la propagation du coronavirus ” a-t-il aussi assuré.Et d’ajouter ” cette application permettra aux citoyens de dénoncer les pratiques illégales de monopole, de spéculation et d’augmentation illégale de prix et d’aider à localiser les contrevenants à l’encontre desquels les mesures nécessaires seront prises en collaboration avec la direction régionale du commerce. Elle vise ainsi, à responsabiliser les citoyens face aux dépassements qui peuvent survenir en ces temps difficiles”

S’agissant de l’approvisionnement de l’île en produits de première nécessité, le responsable a indiqué que ” dès la déclaration de l’île comme foyer de l’épidémie, des autorisations ont été accordées aux commerçants de gros et de détail, pour faire les stocks nécessaires en produits alimentaires et d’hygiène, ce qui a permis d’éviter une pénurie “.

” Une certaine pénurie s’est fait remarquer pour des produits comme la farine ou la semoule mais les choses se sont améliorées grâce aux facilités de déplacement qui ont été accordées aux fournisseurs venant de l’extérieur de l’île ” a-t-il fait savoir, rassurant quant à la régularité de l’approvisionnement dans toutes les zones de Djerba

” Nous sommes en train d’encourager les grossistes à livrer les marchandises aux commerçants pour garantir un bon approvisionnement de toutes les zones de l’île et limiter autant que possible les déplacements” a t-il affirmé, appelant les citoyens à respecter les mesures de confinement général pour limiter la propagation du virus.