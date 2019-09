“Djo” en économique, à Lyon

On ne sait pas pourquoi ses fans l’appellent Djo, mais ses premiers groupes de soutien se faisaient appeler les «go Djo». Youssef Chahed a en tout cas préféré commencer sa campagne électorale à partir de la France (Etait-ce une bonne idée ?!), à Lyon pour être précis. En partance, le candidat Chahed avait pris un vol Tunisair, selon ce qu’on voit du repose-tête à l’effigie de la compagnie aérienne locale, et il est allé en famille et avec Slim Azzabi. On ignore si les photos avaient été prises par l’un des membres de l’équipe de son parti «Tahya Tounes», mais elles le montrent embarqué en classe économique.