Domaines de l’Etat: Restitution d’une terre agricole domaniale à Boulifa

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des affaires foncières du Kef ont annoncé vendredi, avoir récupéré une terre agricole domaniale, d’une superficie totale de 12 ha, située dans la région de Boulifa, à Zaafrane, de la délégation du Kef-Est.La restitution de cette terre s’est fait à l’aimable. Ainsi, le lot de terrain a été pris en charge par la Cellule de gestion des terres domaniales agricoles restituées au Kef, en attendant sa réexploitation dans les plus brefs délais, et selon les dispositions en vigueur

