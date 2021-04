Don américain de 2 hôpitaux de campagne accordé à la Tunisie

La Tunisie a reçu, ce jeudi, un don américain de deux hôpitaux de campagne d’une capacité d’accueil de 30 lits chacun.

Le premier a été installé à l’hôpital régional Mongi Slim à La Marsa tandis que le deuxième sera installé dans le gouvernorat de Mahdia.

Lors de la cérémonie de remise du don organisée à l’hôpital Mongi Slim à la Marsa, le ministre de la santé, Faouzi Mehdi a indiqué que les deux hôpitaux, dont le coût est estimé à 3 millions de dollars (8,2 millions de dinars), sont équipés de système de pression négative empêchant la transmission des infections par l’air.

Intervenant à cette occasion, Donald Blome, ambassadeur des Etats Unis en Tunisie a souligné que cette initiative vise à réduire la pression sur les hôpitaux publics et à appuyer les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus.

Il a, en outre, fait remarquer que ces hôpitaux peuvent être facilement installés dans n’importe quelle région du pays.

Depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, les Etats Unis ont accordé à la Tunisie plus de 36 millions de dinars pour l’aider à prévenir la COVID et à faire face à ses répercussions économiques et sociales.