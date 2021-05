Don de 2 millions $ de la Banque mondiale à Enda Inter-arabe

La Banque mondiale a fait don de 2 millions de dollars à Enda Inter-arabe à travers un fonds fiduciaire du gouvernement des Pays-Bas pour soutenir les producteurs agricoles et la création d’emplois en milieu rural dans le Gouvernorat de Gabès.

Intitulé TRACE «Tunisian Rural and Agricultural Chains of Employment », ce fonds fiduciaire a pour objectif de promouvoir la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, dans le secteur agricole et agro-alimentaire. L’objectif est d’augmenter l’efficacité et la résilience des petits producteurs ruraux et des organisations de producteurs et des PME agro-alimentaires. TRACE a pour vocation de soutenir l’esprit d’entreprenariat rural et d’accompagner la professionnalisation des producteurs ruraux tout au long des filières rurales, notamment en aval de la production par la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, artisanaux, agro-pastoraux et forestiers.

Le programme TRACE lance une deuxième subvention, de $ 2 millions, à travers l’organisation Enda Inter-arabe pour soutenir les activités productives et l’emploi des organisations de producteurs ruraux et des PME du Gouvernorat de Gabès. Une première subvention de $ 1 million avait été accordée à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) comme réponse au ralentissement économique lié à la pandémie de la COVID-19.

Enda Inter-arabe est une Organisation Non Gouvernementale internationale à but non-lucratif créée en 1990. Elle œuvre pour la promotion de l’entreprenariat, en favorisant la créativité, la responsabilité sociétale et l’autonomisation financière des populations marginalisées. Opérant à l’échelle locale et nationale, Enda Inter-arabe agit pour une société plus juste, équitable, plurielle et inclusive et ce, à travers ses actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et de mobilisation sociale et citoyenne.

Enda Inter-arabe, en partenariat avec le cabinet ASK et le leader de micro-finance Enda Tamweel, intervient sur le gouvernorat de Gabès, avec une expérience d’une trentaine d’années, un ancrage terrain, une proximité et un accès facile aux populations, ainsi qu’un solide réseau de partenaires et spécialistes nationaux et internationaux.

A travers le projet TRACE, Enda Inter-arabe vise à créer quelque 1 000 emplois directs et indirects dans le gouvernorat de Gabès en accompagnant et attribuant une subvention pour 100 entités économiques génératrices de revenus (Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), PME et aux jeunes agri-preneurs ruraux) en veillant à assurer la viabilité commerciale des projets ainsi que leur pérennisation.