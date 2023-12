Don de l’armateur finlandais MOHAB à la Tunisie

L’Agence Maritime Mohab, membre du Worldwide Project Consortium (WWPC) pour la Tunisie, a récemment organisé le chargement d’une machine de forage de surface en Finlande et son transport jusqu’au port d’Helsinki, actuellement en attente de départ pour sa destination finale, le port de Tunis.

La machine de forage a les spécifications suivantes :

Longueur : 10,7 m

Largeur : 2,5 m

Hauteur : 3,6 m

Poids : 15200 KG

Un porte-parole de Mohab a déclaré : « Cette cargaison surdimensionnée sera notre cadeau spécial pour clore cette année 2023 qui a commencé par des activités de récession dans le secteur du transport de marchandises.

Heureusement, notre équipe a travaillé dur pour maintenir le bon esprit et ainsi nous avons commencé de nouvelles aventures et nous attendons avec impatience une meilleure année 2024 avec de nouveaux objectifs ».

