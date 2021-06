Don de l’association d’amitié Tuniso-allemande au profit des hôpitaux et restaurants universitaires

Des aides, sous forme de matériel médical et équipement de restaurant universitaire, seront offertes et distribuées dans différents gouvernorats du pays, a annoncé l’association d’amitié Tuniso-allemande (AATA) samedi lors d’une conférence de presse.

Le directeur exécutif de l’association Ezzeddine Zeria a précisé que des aides médicales, à savoir une ambulance et 12 respirateurs d’une valeur de 5 mille euros l’unité seront bientôt distribués au profit de nombre hôpitaux dans les gouvernorats de Mahdia, Sousse, Sfax et Kébili. Pour sa part, Sihem Laarif, conseillère au ministère de l’enseignement supérieur a notamment indiqué que des équipements pour restaurants universitaires, dont des réfrigérateurs, des chauffages et autres seront distribués au profit des restaurants universitaires nord ouest.