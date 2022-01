Don japonais à la Salle de Judo de Soliman

Le Japon a fait don du « Projet de Rénovation de la Salle de Judo de Soliman », aux termes d’un contrat dont la cérémonie de signature a eu lieu , ce vendredi, à la municipalité de Soliman en présence du gouverneur de Nabeul Mohamed Ridha Mlika. Ce sont l’Ambassadeur du Japon en Tunisie SHIMIZU Shinsuke, et le président de l’Association de Judo de Soliman, Sofiene Mehri quii ont signé le contrat.

Ce don permettra à l’Association de rénover la salle de Judo et contribuer ainsi à l’encouragement des joueurs/joueuses de Judo et à maintenir un lien solide entre les jeunes et la société à travers le sport. A travers ce projet, de nombreux enfants, jeunes et adultes intéressés (plus de 300 personnes) pourront pratiquer le Judo dans la salle plus large et adaptée.

Le Japon a appuyé d’autres projets pour le sport, tels que la construction d’une salle couverte de Handball et celle de Basket-ball. Les échanges sportifs se font également à travers, par exemple, le don d’équipements de Kendo à l’Association sportive de Kendo.