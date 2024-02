Donald Trump écope d’une amende de plus de 350 millions de dollars

Le parcours vers la Maison-Blanche se complique pour Donald Trump. Vendredi soir, l’ancien président des États-Unis a été condamné à New York, à 355 millions de dollars d’amende (329 millions d’euros), d’après les informations du Monde. Il était jugé pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization.

Cette peine s’ajoute à une interdiction de trois années pour l’homme d’affaires de gérer ses entreprises dans l’État de New York. En 2022, la procureure générale de l’État et élue démocrate, Letitia James, avait porté plainte contre le candidat à la prochaine élection présidentielle américaine et ses deux fils, Donald Trump Jr et Eric Trump.

Condamnés dans la soirée, Trump père et fils étaient accusés d’avoir fait gonfler la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier dont la Trump Organization est propriétaire. Une opération financière ayant pour but d’obtenir des prêts plus favorables de banques. Avant le procès qui s’est tenu d’octobre à janvier, le juge Engoron avait estimé que le parquet général de l’État de New York présentait « des preuves concluantes qu’en 2014 et 2021, les prévenus [avaient] surévalué les actifs » du groupe de « 812 millions [à] 2,2 milliards de dollars ».

- Publicité-