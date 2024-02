Donald Trump souhaite débattre « immédiatement » avec Joe Biden

Alors que les primaires des partis républicain et démocrate ont débuté il y a moins d’un mois, Donald Trump se dit déjà prêt à débattre avec Joe Biden. Un souhait qui reflète la quasi-assurance pour les deux hommes d’être les candidats de leurs partis respectifs.

« J’aimerais débattre avec lui (Joe Biden) immédiatement parce que nous devrions le faire », a déclaré ce lundi 5 février l’ancien président américain lors d’une émission de radio animée par le commentateur conservateur Dan Bongino, « The Dan Bongino Show ».

« Nous devrions débattre pour le bien du pays », a-t-il ajouté, comme le relaient NBC News et Reuters.

Ce à quoi Joe Biden a répondu, sarcastique, lors d’un déplacement à Las Vegas dans le Nevada: « Si j’étais lui, je voudrais aussi débattre avec moi. Il n’a rien d’autre à faire ».

Lors de ce même déplacement, alors qu’il racontait une anecdote sur le sommet du G7 en 2021 en Angleterre, l’actuel locataire de la Maison Blanche a confondu François Mitterrand avec Emmanuel Macron.

