Douane: des équipements médicaux saisis, au service du ministère de la Santé

La direction générale de la Douane tunisienne a annoncé, dans un communiqué publié le 7 avril 2020, qu’elle a offert des équipements médicaux au ministère de la Santé, aux institutions hospitalières et aux administrations relevant du secteur sanitaire.

Il s’agit d’une marchandise de contrebande saisie par les services de la Douane dans le cadre de la lutte contre l’importation illégale et qui répond aux standards sanitaires, à savoir 4 mille masques de protection respiratoire, 2075 combinaisons, 5 mille gants médicaux, 1295 flacons du gel désinfectant, 3 civières et 300 couvertures.

11 lits médicalisés, 19 fauteuils roulants, deux tables d’accouchement, un fauteuil dentaire, deux tables d’opération, 3 appareils de radiographie et d’imagerie médicale ainsi que 39 ventilateurs.

188 téléviseurs, 185 récepteurs satellite, 20 tapis aussi bien que 21 climatiseurs ont, de surcroît, été acheminés vers les différents centres de confinement.