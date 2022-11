Douane: Lancement officiel de l’application mobile « Smart Traveller »

L’application mobile » Smart Traveller « (le voyageur intelligent) destinée aux voyageurs et particulièrement aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), a été lancée officiellement, mardi, par la Directrice Générale des douanes, Najet Jaouadi.

Financé par la République fédérale d’Allemagne, cette application, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au gouvernement tunisien dans le domaine de la gestion intégrée des frontières et mis en œuvre par le Centre Internationale pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), fournit des informations sur les démarches, les procédures et les formalités à accomplir à l’entrée, au séjour et au départ de la Tunisie.

Disponible en langues arabe, française et anglaise, cette application est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store d’Apple ou du Google Play Store.

Lors de la cérémonie de lancement officielle de » Smart Traveller » qui s’est tenue à bord du navire » TANIT » de la Compagnie tunisienne de navigation(CTN), au port de la Goulette, la responsable a indiqué que cette application, dont les travaux ont débuté depuis l’année 2015, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la direction générale de la douane tunisienne visant à renforcer et moderniser les outils de communication numérique et de rapprocher les services aux voyageurs afin de faciliter leurs passages à travers les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Elle a ajouté que l’objectif de la direction générale de la douane est de parvenir en 2023, à atteindre l’objectif » zéro papier » en utilisant les nouvelles technologies d’informations et de communication et en ancrant le principe de la transparence.

De son côté, le chargé d’affaires à l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, George Felfheim, a rappelé que cette application s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne.

Et de poursuivre que cette application est un instrument particulièrement important qui servira les intérêts supérieurs de la Tunisie en matière de sécurité, outre son impact sur l’économie du pays.

» Nous voulons garantir une protection des frontalières tout en permettant une circulation transfrontalière de personnes et de marchandises aussi fluide que possible », indique le responsable Allemand.

» Notre objectif commun est d’empêcher toute entrée illégale de marchandises et de personnes à travers les frontières entre la Tunisie et l’Union Européenne « , a ajouté Felfheim.