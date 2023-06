Douane : Mise en échec d’une tentative de faire sortir en contrebande, un montant en devises équivalent à 2,4 millions de dinars

Tunis,1 juin (TAP)-Les services douaniers du passage frontalier de Ras Jedir (gouvernorat de Médenine) sont parvenus à déjouer une tentative de faire sortir en contrebande, un montant en devises équivalent à 2,4 millions de dinars, et ce au niveau du point de contrôle « El Guitoune », a fait savoir, jeudi, la direction générale des douanes.

Le montant en question (525 mille euros et 213 mille dollars) a été dissimulé à bord d’un véhicule portant une immatriculation étrangère qui s’apprêtait à quitter le territoire national.

Après consultation du Ministère public, un procès-verbal a été établi à cet effet et l’affaire a été transférée aux services sécuritaires compétents pour poursuivre l’enquête

