Douane: saisie de marchandises d’une valeur de 116 mille dinars

Les équipes de la garde douanière ont saisi une marchandise de contrebande d’origine étrangère composée de 18500 paquets de cigarettes et 370 kg de tabac à narguilé (Maassel extra) à bord d’une voiture avec une fausse plaque d’immatriculation, d’une valeur totale de 116 mille dinars, y compris moyen de transport.

La direction générale de la Douane a précisé, mardi, que suite à la fouille de la voiture dont le conducteur, s’est échappé, a permis de découvrir qu’elle est chargée d’une quantité de cigarettes et de tabac à narguilé extra miel. De même, la clé de la voiture a été trouvée alors qu’il n’y avait aucun document officiel à l’intérieur de la voiture ou l’identité du conducteur.

Suite à des informations portant sur une opération de contrebande d’une quantité importante de cigarettes en passant par Gabés, une embuscade a été mise en place le matin au niveau de la route nationale n ° 1, et avec l’arrivée du moyen de transport ciblé, les agents en patrouille ont demandé au chauffeur de s’arrêter mais ce dernier s’est enfui.