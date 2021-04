Douzaine de fournisseurs de technologie et 11 PME, à la foire « Hannover Messe »

Une douzaine de fournisseurs de technologie et 11 PME industrielles tunisiennes, participent à la foire Hannover Messe», qui se tient du 12 au 16 avril 2021, en format virtuel.

Cette participation est organisée par le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), Betacube » (créateur d’entreprises, spécialisé en startups) et l’organisation Tunisian Startups ».

Selon les organisateurs, elle s’inscrit dans le cadre du projet « Digital4Jobs » (2019/2023) : La transformation digitale pour la croissance économique et la promotion de l’emploi en Tunisie .

En effet, une feuille de route visant à mettre en œuvre une initiative de transition de l’industrie tunisienne vers une industrie 4.0 intitulée «Vers une industrie 4.0 en Tunisie » a été élaborée.

Cette feuille est réalisée par le ministère de l’Industrie, des énergies et des mines et GIZ Tunisie, mandatée par le ministère allemand de la coopération (BMZ).

«Hannover Messe» est l’un des événements les plus importants consacré à l’industrie et aux technologies, à Hanovre au Nord de l’Allemagne. Plus de 6500 exposants de 75 pays ont fait la démonstration d’une technologie d’avenir lors du salon précédent, avec la présence de 215 mille visiteurs.