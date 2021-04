Dr Ben Aissa : Le vaccin AstraZeneca est bénéfique

Hanen Touiri Ben Aissa, membre de la Commission scientifique de lutte contre le coronavirus, a déclaré, ce jeudi 8 avril 2021, que le vaccin AstraZeneca est bénéfique, soulignant que ses effets secondaires sont rares. »Ces effets ont été observés, surtout, chez les femmes en âge de procréation », a-t-elle expliqué.

« Le risque que le vaccin AstraZeneca cause des caillots de sang est faible et cela a été, scientifiquement, prouvé. Cependant, il a été décidé de consacrer ce vaccin aux plus de soixante ans en Tunisie », a affirmé Ben Aissa, lors de son intervention dans Ahla Sbah. Elle a, par ailleurs, encouragé les Tunisiens à se faire vacciner contre la Covid-19, rapporte Mosaique fm.