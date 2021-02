Draxlmaier installera un nouveau centre de mécatronique à Sousse

Le groupe allemand Draxlmaier vient de signer un contrat d’acquisition d’un terrain à la Technopole de Sousse, et ce, en vue de mettre en place un nouveau centre dédié à l’innovation à l’échelle régionale et nationale.

- Publicité-

Ce centre, spécialisé dans la mécatronique, sera réalisé sur un terrain d’une superficie de 14 mille m2 et permettra la création de mille postes d’emploi au profit des diplômés du supérieur. L’équipementier automobile mondial a précisé, dans une information, publiée sur sa page facebook, que les travaux de réalisation dudit centre seront lancés durant le deuxième trimestre 2021, et prendront fin début de l’année 2022. Le recrutement de cadres et d’employés se fera à partir de la fin de l’année en cours.

Installé en Tunisie depuis 1974, DRAXLMAIER Group dispose de quatre sites de production dont trois dédiés à la fabrication des faisceaux de câbles et un site spécialisé dans l’équipement intérieur.