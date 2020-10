Draxlmaier installera un nouveau centre dédié à l’innovation dans la technopôle de Sousse

Le groupe Draxlmaier envisage de mettre en place, d’ici 2022, un nouveau centre dédié à l’innovation dans la technopôle de Sousse sur une superficie d’environ 14 000 mètres carrés.

Il permettra de générer plus de 1000 postes d’emploi et d’offrir un espace dédié à l’innovation à l’échelle régionale et nationale.

Ce centre devrait inclure des centres de développement et de conception, un centre de compétences informatiques, un département des technologies de test et certains services administratifs afin que les différents services de support au groupe y soient assurés.

Le contrat d’acquisition du terrain vient d’être signé entre les représentants du groupe et le représentant de la technopole de Sousse, Hichem Turki.

DRAXLMAIER Group est un fournisseur automobile international avec plus de 60 sites dans plus de 20 pays. Basé en Allemagne, le groupe emploie actuellement plus de 60 000 personnes dans le monde.

Le Groupe DRAXLMAIER est installé en Tunisie depuis quarante ans. Les premiers produits signés DRAXLMAIER Tunisie et fabriqués dans une petite manufacture a Zaouia (Sousse) ont vu le jour en 1974. Depuis le Groupe a continué de promouvoir ses investissements dans le pays. Aujourd’hui, le Groupe compte 4 sites de production des plus modernes, basés à Sousse, Zaouiet Sousse, Siliana et Eljem et emploie quelque 8000 employés.