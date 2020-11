Droit de réponse de Mohamed Ben Jemâa : Ce n’est pas moi, c’est tout un consortium

En date du 19 novembre 2020 vous avez publié un article intitulé « Mohamed Ben jemâa prend Alpha Ford avec une offre qui dépassait d’un MDT celle du groupe Kilani ».

En réaction à cette publication, je vous serais reconnaissant de m’accorder un droit de réponse afin de replacer l’opération dans son contexte.

En effet et contrairement à ce que l’intitulé de votre article pourrait laisser croire, l’adjudication de l’appel d’offres de cession du concessionnaire automobile Alpha Ford détenteur de la carte Ford pour la Tunisie n’a pas été remportée par le groupe Ben Jemâa Motors SA et encore moins par Mohamed Ben Jemâa mais par un groupement d’entreprises opérant en consortium.

Ce consortium, dont la société Ben Jemâa Motors que je représente en ma qualité de Directeur Général est le chef de file, est structuré autour des entités suivantes :

– La société Ben Jemâa Motors SA importateur des automobiles BMW et MINI pour la Tunisie.

– La société TFM (Tunisia Fleet Management) société du groupe opérant dans la géolocalisation et la gestion de flotte.

– La société SAM (Société de l’automobile et du matériel) importateur pour la Tunisie de matériel roulant et de BTP

– La société Tuninvest Finance Group

– Et enfin la société Portianga appartenant au groupe Caetano opérateur-investisseur portugais spécialisé dans la distribution automobile en Europe et en Afrique, mais également industriel opérant dans le montage du matériel roulant (Automobiles et bus).

Enfin Il est utile de préciser que cette adjudication est déclarée provisoire. Elle ne sera effective et définitive qu’après validation et accord de la commission nationale de gestion des biens et avoirs

confisqués relevant du ministère des Finances. L’éthique des affaires nous impose donc de nous abstenir pour le moment de communiquer sur cette adjudication. Dès obtention de l’approbation de

la commission nationale de gestion des biens confisqués, nous ne manquerons pas de fournir aux médias intéressés par le sujet toute information utile se rapportant à cette adjudication.

Mohamed Ben Jemâa