Du gasoil tunisien arrive à Singapour pour la deuxième fois en un mois

Les arrivées de gasoil en provenance de Tunisie sont apparues pour la deuxième fois en un mois, selon des données disponibles, ce jeudi, même si les stocks totaux de distillats moyens dans le centre commercial clé de Singapour ont diminué de 3,7% d’une semaine à l’autre, les exportations nettes plus élevées de carburéacteur/kérosène ayant remplacé les exportations nettes plus faibles pour le gasoil, rapporte Reuters.

Les stocks de gasoil et de jet fuel/kérosène étaient de 7,687 millions de barils (1,032 millions de tonnes métriques) au cours de la semaine se terminant le 5 juillet, en baisse par rapport aux 7,98 millions de barils de la semaine précédente, selon les données officielles d’Enterprise Singapore.

Environ 59 123 tonnes de gasoil en provenance de Tunisie ont été enregistrées dans les réservoirs de stockage commerciaux, certains acteurs du marché estimant qu’il pourrait y avoir eu des échanges de sites.

Il pourrait y avoir eu des échanges de lieux pour ces cargaisons, a déclaré un analyste qui a souhaité garder l’anonymat , étant donné que la Tunisie est généralement un importateur net et qu’il n’y a pas d’excédent de cargaisons spot à vendre, souligne Reuters .

Une cargaison précédente de 49 685 tonnes est arrivée à Singapour au cours de la semaine du 14 juin, les données de suivi des navires Kpler et Vortexa indiquant que le Gulf Crystal était le navire transporteur.

Il n’y a pas d’enregistrement antérieur de gasoil d’origine tunisienne débarqué à Singapour avant 2023.

Des importations en provenance de Malaisie ont également été constatées au cours de la semaine.

Sur le front des exportations de gasoil, les volumes ont été dirigés vers diverses régions d’importation, bien que les volumes totaux d’exportation aient chuté d’environ 9,2 % sur la semaine, note la même source.

Selon les sources commerciales et les données de suivi des navires, les volumes d’importation réguliers en provenance du Moyen-Orient à Singapour pourraient réapparaître en juillet, étant donné les meilleures rentrées de fonds pour les vendeurs en Asie dans la majeure partie de la première moitié du mois de juin par rapport à l’Europe du Nord-Ouest.

Les estimations se situent entre 262 000 et 300 000 tonnes pour les arrivées de juillet à Singapour ou dans les réservoirs offshore autour de Singapour, tels que Pengerang, atteignant peut-être le plus haut niveau depuis un an, la plupart des cargaisons provenant probablement des réservoirs commerciaux des Émirats arabes unis, selon les données de suivi des navires de Refinitiv et de Vortexa.

Parallèlement, les exportations totales de la semaine ont été plus dynamiques pour le carburéacteur/kérosène, avec des volumes en hausse d’environ 46% d’une semaine sur l’autre.

La plupart de ces exportations étaient destinées à des pays régionaux tels que le Vietnam et le Pacifique.