Du jamais vu depuis le Viêt Nam, Israël a largué des centaines de bombes de 2 000 livres sur Gaza

Au cours du premier mois de sa guerre à Gaza, Israël a largué des centaines de bombes massives, dont beaucoup étaient capables de tuer ou de blesser des personnes à plus de 1 000 pieds de distance, selon une analyse réalisée par CNN et la société d’intelligence artificielle Synthetaic.

Les images satellite des premiers jours de la guerre révèlent plus de 500 cratères d’impact de plus de 12 mètres de diamètre, correspondant à ceux laissés par des bombes de 2 000 livres. Ces bombes sont quatre fois plus lourdes que les plus grosses bombes larguées par les États-Unis sur Daesh à Mossoul, en Irak, pendant la guerre contre le groupe extrémiste dans cette ville.

Les experts en armement et en guerre accusent l’utilisation intensive de munitions lourdes telles que les bombes de 2 000 livres d’être à l’origine de la montée en flèche du nombre de morts. La population de Gaza est beaucoup plus dense que partout ailleurs dans le monde, de sorte que l’utilisation de munitions aussi lourdes a un effet profond.

« L’utilisation de bombes de 2 000 livres dans une zone aussi densément peuplée que Gaza signifie qu’il faudra des décennies pour que les communautés s’en remettent », a déclaré John Chappell, chargé de plaidoyer et de questions juridiques à CIVIC, un groupe basé à Washington qui s’efforce de réduire au minimum les dommages causés aux civils dans les conflits.

Marc Garlasco, ancien analyste du renseignement de défense américain et ancien enquêteur des Nations unies sur les crimes de guerre, a déclaré que la densité du premier mois de bombardement israélien à Gaza n’avait « pas été vue depuis le Viêt Nam ».

Garlasco, aujourd’hui conseiller militaire à la PAX, une organisation non gouvernementale néerlandaise qui milite pour la paix, a passé en revue tous les incidents analysés dans ce rapport pour CNN.

« Il faudrait remonter à la guerre du Viêt Nam pour faire une comparaison », a déclaré Garlasco. « Même pendant les deux guerres d’Irak, la densité n’a jamais été aussi élevée.

Les munitions lourdes, fabriquées pour la plupart par les États-Unis, peuvent faire de nombreuses victimes et avoir un rayon de fragmentation létal – une zone d’exposition aux blessures ou à la mort autour de la cible – pouvant atteindre 365 mètres, soit l’équivalent de la superficie de 58 terrains de football.

