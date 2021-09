Du matériel médical et des unités de tests rapides pour le dépistage du coronavirus ont été reçus jeudi sous forme de don offert par la Grèce dans le cadre de sa contribution pour appuyer les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus. La présidence de la République a présenté dans un communiqué rendu public ses remerciements et sa considération à la Grèce pour cette noble initiative qui renforce les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

