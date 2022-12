Easyjet annonce 9 nouvelles lignes aériennes dont une sur la Tunisie

La compagnie aérienne EasyJet a ajouté neuf nouvelles lignes au départ d’autant d’aéroports britanniques vers des destinations telles que l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Tunisie. Le transporteur à bas prix indique que les nouvelles liaisons seront lancées à l’été 2023, juste à temps pour les vacances au soleil.

Parmi les nouveaux vols mis en vente aujourd’hui, figurent des liaisons supplémentaires vers certaines des destinations balnéaires et urbaines les plus prisées d’Europe au départ d’aéroports britanniques, notamment Murcia en Espagne, Porto au Portugal, les îles grecques de Rhodes et Corfou, ainsi qu’une liaison à l’année vers Milan en Italie et Enfidha en Tunisie.

De nouvelles liaisons à Edimbourg, Belfast et Manchester ont été introduites suite à l’annonce récente de la compagnie aérienne qu’elle basera un avion supplémentaire dans chacun de ces aéroports à partir de l’été prochain pour répondre à la demande des clients.