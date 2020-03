EasyJet Holidays ajoute la Tunisie dès mai 2020

EasyJet Holidays a lancé des vacances en Tunisie avec un choix de vols le mercredi ou le samedi de chaque semaine au départ de Londres Gatwick. Les vacances vers cette nouvelle destination sont en vente dès aujourd’hui, les premiers départs étant prévus à partir de mai 2020.

Huit hôtels tunisiens sous contrat direct sont désormais en vente avec easyJet holidays. Du 4 étoiles One Resort Aqua Park and Spa sur la plage privée de Skanes El Mouradi, au 5 étoiles Iberostar Selection Diar El Andalous qui est un hôtel contemporain super élégant en bord de mer à Sousse, avec spa et une gamme d’options de restauration à la carte.

Toutes les nouvelles vacances en Tunisie par le biais d’easyJet sont « tout compris » et certaines comprennent des places pour enfants gratuites, ce qui représente un rapport qualité-prix encore meilleur pour les clients à la recherche de vacances d’été abordables. Il est prévu d’élargir la gamme Tunisie et d’ajouter d’autres hôtels pour donner aux clients encore plus de choix.

Paul Bixby, directeur de la stratégie et du sourcing, easyJet holidays, cité par « Air 101 », a déclaré : “La Tunisie est un endroit incroyablement populaire pour passer des vacances et c’est une bonne nouvelle de pouvoir l’ajouter comme choix pour cet été. Elle offre des plages incroyables, de magnifiques hôtels, et tout cela à un prix très intéressant. Toutes nos vacances en Tunisie que nous avons lancées aujourd’hui sont tout compris, et pour toutes nos vacances, nous incluons 23 kg de bagages par personne en standard ainsi que les transferts pendant nos vacances à la plage”.