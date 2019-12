Easyjet revient en Tunisie après une éclipse de 5 ans

EasyJet revient en Tunisie pour la première fois depuis 2015 avec deux vols par semaine de Gatwick vers Enfidha.

Le service sera lancé le 2 mai de l’année prochaine et marque le retour de la compagnie aérienne dans le pays après son retrait à la suite de l’attentat terroriste de Sousse en juin de la même année, qui a fait 38 morts.

Ali Gayward, directeur national d’EasyJet UK, a déclaré : “Nous sommes heureux de continuer à offrir un réseau inégalé qui, avec l’annonce d’aujourd’hui, prévoit deux nouvelles destinations pour les passagers en provenance du Royaume-Uni et 25 nouvelles lignes mises en vente sur notre réseau.

“Grâce à nos nouveaux itinéraires, il est plus facile et plus abordable que jamais pour nos clients de voyager vers un large éventail de destinations estivales.

“Nous nous attendons à ce que nos nouvelles destinations soient particulièrement populaires auprès de nos clients – offrant quelque chose de différent des vacances typiques à la pelle et au seau.

“Nous continuons de proposer r un réseau de destinations qui offre à nos clients la flexibilité et le choix, soulignant ainsi notre engagement à offrir les destinations qu’ils désirent.