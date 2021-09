Echanges commerciauxs : Le taux de couverture perd 1,2 point, en juillet 2021

Le taux de couverture des échanges commerciaux à prix constants a perdu 1,2 point, en juillet 2021, par rapport au mois précédent, pour se situer au niveau de 74,5%, selon des données publiées jeudi par l’Institut National de la Statistique (INS).

- Publicité-

En fait, cette baisse est due à un rythme de régression de volume des exportations plus accentué (13,3%) que celui des importations (11,9%) comparées à juin 2021.

Au niveau des prix, ceux des produits exportés se sont stabilisés à +0,1%, contre une hausse des prix des produits importés de +1,5%.

Le volume des exportations a baissé de 13,3% en juillet, en raison de la régression des volumes d’exportation du secteur des industries mécaniques et électriques (-17,6%) notamment le secteur industries électriques dont les exportations se sont repliées en volume de 22%.

La baisse a été enregistrée aussi au niveau du secteur de textile habillement et cuirs (-14,7%) et du secteur des mines, phosphate et dérivés (-13,7%). En contrepartie, le secteur de l’énergie et lubrifiants a enregistré une augmentation en volume de 11,7%.

Quant au volume des importations, il a diminué de 11,9%, suite à la baisse des volumes de nos approvisionnements en matières premières et demi-produits (-20%) et en produits énergétiques (-42,9%).

D’un autre côté, les volumes d’achats de produits alimentaires et des biens d’équipement ont augmenté respectivement,p de 11,1% et 3,3%.

L’INS a fait savoir, dans le même cadre, que le volume des échanges hors énergie s’est caractérisé par une baisse plus accentuée au niveau des exportations (-15,4%) que les importations (-7,3%), en juillet 2021.

Par ailleurs, les prix ont enregistré une stagnation à l’export et une hausse de 1,9% à l’import, ce qui a entraîné une baisse en termes d’échange hors énergie, de 1,8 point pour se situer à 95,8%.