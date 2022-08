Eclaircie sur le front de l’inflation aux Etats-Unis

L’inflation a ralenti plus que prévu en juillet aux Etats-Unis, portée par la baisse du prix de l’essence à la pompe. Bien que toujours très élevée, l’annonce apporte une bouffée d’oxygène à Joe Biden à quelques mois des cruciales élections de mi-mandat.

Le président américain a salué, depuis la Maison Blanche, « des signes que l’inflation pourrait commencer à se modérer ».

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% en juillet sur un an, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.

C’est moins que les 9,1% de juin – un record depuis 40 ans-, mais aussi que les 8,7% qu’anticipaient les analystes.

Mais le chiffre qui a le plus surpris est celui de l’inflation sur un mois: 0,0%. Contre toute attente, les prix n’ont ainsi pas du tout augmenté par rapport à juin (contre une hausse de 1,3% le mois dernier).

« Aujourd’hui, nous avons appris que notre économie a eu 0% d’inflation en juillet », s’est réjoui Joe Biden.

« Notre économie a eu zéro pour cent d’inflation en juillet. ZERO POUR CENT. Il est certain qu’il y a encore du travail, mais nous sommes sur la bonne voie », a salué la porte-parole de la Maison Blanche chargée de l’économie, Emilie Simons, dans un tweet.

Ce ralentissement est le bienvenu, car depuis un an et demi, la hausse des prix a érodé le pouvoir d’achat des ménages. Et par ricochet, la cote de popularité du président démocrate.

Ses opposants l’accusent d’avoir une politique économique inflationniste, en raison notamment de son généreux plan de relance de mars 2021, juste après son arrivée à la Maison Blanche.

Ils ont relancé leurs critiques dimanche, avec l’adoption au Sénat de l' »Inflation Reduction Act » sur le climat et la santé, qu’ils accusent au contraire de générer des dépenses publiques inutiles.