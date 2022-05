Eclipse lunaire totale visible en Tunisie le lundi 16 mai 2022

Une éclipse lunaire totale se produira, le lundi 16 mai 2022 et sera visible en Tunisie, selon l’Institut national de la Météorologie (INM). Pendant cette éclipse, la Lune sera plongée dans l’obscurité pendant 1 heure et 25 minutes.

L’éclipse sera visible depuis les Amériques, l’Europe occidentale, l’Afrique et le Moyen-Orient et sa phase partielle durera 3 heures et 27 minutes au total.

Au cours de cette éclipse, la Lune sera juste un jour avant le périgée, ce qui la rendra très grande. À l’éclipse maximale, son diamètre apparent sera de 0,559°, ce qui est 5,3% plus grand que la moyenne.

La phase de pénombre sera très difficile à voir en pratique, selon l’INM mais les amateurs et les férus des phénomènes astronomiques pourraient regarder la phase partielle.