Ecole de la deuxième chance: Ouverture de la préinscription, le jeudi 10 février

Le ministère de l’Éducation a annoncé que la préinscription scolaire pour les écoles de la deuxième chance rouvrira le jeudi 10 février 2022, pour les enfants âgés de 12 à 18 ans et résidant dans les gouvernorats de la Région du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba).

Les personnes souhaitant s’inscrire à l’Ecole de la Deuxième Chance peuvent effectuer leur préinscription sur le portail : 2emechance.education.tn

Le ministère précise, dans un communiqué, que l’inscription à l’Ecole de la deuxième chance concerne les enfants qui ont abandonné l’école sans avoir obtenu de diplôme d’étude ou de formation professionnelle

L’école de la deuxième chance permet aux enfants concernés de passer par une étape d’orientation, de rééducation, d’accompagnement et d’information afin de leur permettre de poursuivre, ultérieurement, leurs études dans des établissements scolaires relevant du ministère de l’Education, d’intégrer le système de formation professionnelle ou de se préparer à l’intégration au marché du travail et à la vie.