Economie bleue: La Tunisie lauréate de la 2e édition de l’initiative méditerranéenne « WestMed »

La Tunisie a remporté le 1er prix de la deuxième édition de l’initiative pour le développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale » WestMed « , dans la catégorie » Biodiversité, conservation des habitats marins et lutte contre la pollution marine « , selon un communiqué publié mardi, par le ministère de l’Agriculture.

Ce prix lui a été décerné, lors d’une conférence des parties prenantes WestMED, qui s’est tenue à Malte le 22 juin dernier. La Tunisie s’est distinguée, grâce à un projet intitulé » Blue Adapt : Invasion biologique marine et pêche : étude, atténuation des dommages et adaptation dans le contexte du changement climatique « , chapeauté par la direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture et mené en collaboration avec des partenaires italiens.

Financé par l’Union européenne, ce projet vise à lutter contre le crabe bleu, une espèce invasive maritime notamment, à Kerkennah et à développer une stratégie d’adaptation à ce problème.

» Blue Adapt » a été sélectionné parmi 61 propositions provenant de différents pays méditerranéens comme la Libye, l’Algérie, le Maroc, la France, l’Espagne et l’Italie, lesquelles sont toutes axées sur la Méditerranée occidentale.

Lancée par l’Union pour la Méditerranée et soutenue par la Commission européenne, l’initiative WestMed entend contribuer à la réalisation d’un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, créer une économie bleue plus intelligente et plus résistante et améliorer la gouvernance maritime pour la Méditerranée occidentale.

Portant sur le thème » Stimuler l’économie bleue durable « , la conférence WestMed 2023 a mis en lumière les activités de l’initiative dans les domaines de l’aquaculture durable, du transport maritime vert, des ports, des clusters maritimes, de la planification de l’espace maritime, du tourisme durable et de l’éducation aux océans.

