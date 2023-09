La valorisation des déchets de construction et de démolition au centre d’un atelier

L’économie circulaire durable sera au coeur d’un atelier qui se tiendra, mercredi, à Tunis, dans le cadre du programme « Application de l’innovation pour le développement de l’économie circulaire pour une construction durable en Méditerranée » (RE- MED).

Cet évènement, tenu à l’initiative du ministère de l’Equipement et de l’Habitat et celui de l’Environnement, vise à réunir des acteurs publics et privés exerçant dans le domaine de la construction.

La finalité est de soutenir le transfert de technologie et promouvoir les pratiques et technologies de valorisation des déchets de construction et de démolition (DC&D), tout en sensibilisant les acteurs aux nouvelles pratiques de recyclage, et en accélérant ainsi le développement d’un nouveau marché.

Cette approche permettra, aussi, de réduire les impacts environnementaux et sanitaires dus aux défaillances de la gestion des déchets de construction et de démolition.

L’atelier sera suivi, jeudi, par l’organisation des visites de terrain, permettant aux participants de prendre une idée sur la section routière expérimentale et l’installation de tri et de traitement, fondée par la société Respect Environnement Group, spécialisée dans le recyclage des déchets de construction et de démolition.

Le programme RE- MED a pour objectif de transférer et expérimenter des technologies permettant de transformer les déchets de construction et de démolition en ressources pour la construction et l’entretien des routes, ce qui est en mesure d’ouvrira une niche sur le marché de la construction écologiquement durable.