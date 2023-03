Economie verte: L’UpM lance un appel à candidatures pour financer des projets dans 7 pays méditerranéens

L’Union pour la Méditerranée (UpM) a lancé un appel à candidature en vue de financer des projets destinés à promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat dans le secteur de l’économie verte. Il s’agit de soutenir la transition environnementale des économies de 7 pays méditerranéens dont la Tunisie.

D’après une information, publiée jeudi par l’UpM, cet appel à candidatures est destiné aux ONG œuvrant à soutenir les populations vulnérables et affectées de manière disproportionnée par les conséquences du changement climatique et par l’évolution du contexte socio-économique.

Sont éligibles à cet appel à candidatures, les ONG à but non lucratif actives dans le domaine de la transition environnementale des économies de manière inclusive et dans le respect de la justice sociale. Ces ONG doivent être basées en Algérie, en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Mauritanie, en Palestine ou en Tunisie, la priorité étant donnée aux projets régionaux. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 mai 2023.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier variant entre 150 mille à 300 mille euros (ce qui représente une somme variante entre 500 mille dinars et 1 million de dinars) par projet, ainsi que de l’expertise technique de l’UpM, ce qui permettra de leur assurer une visibilité accrue.

Financée par l’UpM avec le soutien de la Coopération allemande au développement (GIZ), au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), cette initiative, a aidé, lors de sa première édition, lancée en 2020, 18 000 personnes, principalement des jeunes et des femmes, de sept Etats membres de l’UpM (la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc et la Tunisie).

Ces projets s’attaquent aux défis de l’emploi dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’autonomisation des femmes, du tourisme durable, ainsi que de l’éducation et de la recherche.

Il convient de rappeler que l’économie verte, ainsi que les emplois » verts « , sont destinés à jouer un rôle clé dans la reprise durable de la région méditerranéenne après la pandémie de COVID-19.

