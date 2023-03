Ecosse : Humza Yousaf, un musulman élu Premier ministre

Au lendemain de son élection à la tête des indépendantistes écossais, Humza Yousaf doit être formellement élu Premier ministre de l’Ecosse mardi par le Parlement local avant de pouvoir s’atteler à tenir sa promesse d’obtenir l’indépendance.

Agé de 37 ans, Humza Yousaf a été élu lundi à la tête du parti indépendantiste écossais (SNP) majoritaire, à l’issue d’un scrutin interne déclenché par la démission surprise de Nicola Sturgeon le mois dernier après huit ans en poste.

Cette dernière a adressé mardi matin sa lettre de démission à Charles III, dans laquelle elle rappelle son « plaisir » d’avoir servi le roi, la reine Elizabeth II avant lui, et le peuple écossais.

Le vote au Parlement local à Edimbourg pour faire de Humza Yousaf le nouveau Premier ministre est prévu en début d’après-midi.

Une fois élu Premier ministre, ce proche de Mme Sturgeon doit être officiellement nommé à ce poste par mandat royal et prêter serment mercredi devant la Court of Session, la cour suprême écossaise.

Humza Yousaf prend le pouvoir au moment où le combat pour l’indépendance semble au point mort, ravivant les divisions au sein du SNP et aiguisant les appétits de l’opposition conservatrice et travailliste à un an et demi environ des prochaines élections locales.

Sa tâche s’annonce ardue, soulignent mardi les journaux britanniques. The Telegraph estime que le départ de la charismatique Nicola Sturgeon signe « la fin de la période héroïque » du parti indépendantiste.